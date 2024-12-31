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Análisis técnico de Pi Network (PI) de hoy

Análisis técnico de Pi Network (PI) de hoy

La página de análisis de Pi Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pi Network a continuación.

Cambio de precio de Pi Network (PI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.08813--+5.93%-0.66%-48.18%
Obtén más información sobre el precio de Pi Network

Indicadores técnicos de Pi Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pi Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 21
Mantener 2
Comprar 3
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 0Comprar 1
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.08816
0.08814
R2
0.08814
0.08812
R1
0.08813
0.08812
PP
0.08811
0.08811
S1
0.0881
0.08809
S2
0.08808
0.08809
S3
0.08807
0.08808

Señales del mercado de Pi Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.33M
$5.25 M
$5.58 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.05M
Compras activas en 3 días
$1.63 M
Ventas activas en 3 días
$1.68 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$6.14 M
Ventas activas en 7 días
$6.17 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Pi Network

Ingresos netosPrecio de PIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PI/USDT
$0.08813
$0.08813$0.08813
+2.45%
1.91M (USDT)
PI/USDC
$0.08812
$0.08812$0.08812
+2.75%
679.19K (USDT)
PI/USD1
$0.08826
$0.08826$0.08826
+2.65%
657.68K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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