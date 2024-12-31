Análisis técnico de Pi Network (PI) de hoy La página de análisis de Pi Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pi Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Pi Network (PI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08813 -- +5.93% -0.66% -48.18%

Indicadores técnicos de Pi Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pi Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 21 Mantener 2 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08816 0.08814 R2 0.08814 0.08812 R1 0.08813 0.08812 PP 0.08811 0.08811 S1 0.0881 0.08809 S2 0.08808 0.08809 S3 0.08807 0.08808

Señales del mercado de Pi Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.33M $5.25 M $5.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.05M Compras activas en 3 días $1.63 M Ventas activas en 3 días $1.68 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $6.14 M Ventas activas en 7 días $6.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Pi Network Ingresos netos Precio de PIUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Pi Network (PI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pi Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PI / USDT $0.08813 $0.08813 $0.08813 +2.45% 1.91M (USDT) Trade PI / USDC $0.08812 $0.08812 $0.08812 +2.75% 679.19K (USDT) Trade PI / USD1 $0.08826 $0.08826 $0.08826 +2.65% 657.68K (USDT) Trade