Análisis técnico de peaq network (PEAQ) de hoy La página de análisis de peaq network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PEAQ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de peaq network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de peaq network (PEAQ) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01686 -- -0.77% -5.07% -20.92%

Indicadores técnicos de Peaq network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Peaq network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 6 Mantener 15 Comprar 5 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 8 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 0 Mantener 7 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01688 0.01687 R2 0.01687 0.01686 R1 0.01686 0.01686 PP 0.01685 0.01685 S1 0.01684 0.01684 S2 0.01683 0.01684 S3 0.01682 0.01683

Señales del mercado de Peaq network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.16M $1.63 M $1.78 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Peaq network Ingresos netos Precio de PEAQUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera peaq network (PEAQ) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de peaq network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PEAQ / USDT $0.01686 $0.01686 $0.01686 -0.47% 4.20M (USDT) Trade PEAQ / USDC $0.01686 $0.01686 $0.01686 -0.35% 3.32M (USDT) Trade