Análisis técnico de Particle Network (PARTI) de hoy La página de análisis de Particle Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PARTI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Particle Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Particle Network (PARTI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0246 -- +3.40% -27.46% -61.00%

Indicadores técnicos de Particle Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Particle Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 4 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02459 0.02458 R2 0.02458 0.02456 R1 0.02456 0.02456 PP 0.02455 0.02455 S1 0.02452 0.02453 S2 0.02451 0.02453 S3 0.02449 0.02451

Señales del mercado de Particle Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.45M $4.33 M $4.78 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.43 M Ventas activas en 7 días $0.43 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Particle Network Ingresos netos Precio de PARTIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.06 M 0.02 2026-08-11 -$0.45 M 0.02 2026-08-10 -$0.59 M 0.03 2026-08-09 -$0.12 M 0.03 2026-08-08 -$0.07 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Particle Network (PARTI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Particle Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PARTI / USDT $0.02455 $0.02455 $0.02455 -0.08% 4.48M (USDT) Trade PARTI / USDC $0.02454 $0.02454 $0.02454 +0.08% 2.18M (USDT) Trade