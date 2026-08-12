Más información de ORDER
Info. de precios de ORDER
¿Qué es ORDER?
Whitepaper de ORDER
Sitio web oficial de ORDER
Tokenomía de ORDER
Pronóstico de precios de ORDER
Historial de ORDER
Guía de compra de ORDER
Conversor de moneda fiat a ORDER
Spot de ORDER
Futuros USDT-M de ORDER
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de Orderly Network (ORDER) de hoy
Cambio de precio de Orderly Network (ORDER)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.0283
|--
|+3.66%
|-15.53%
|-48.17%
Indicadores técnicos de Orderly Network
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Orderly Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 0
|Mantener 1
|Comprar 13
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 6
|Mantener 4
|Comprar 2
Señales del mercado de Orderly Network
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Orderly Network
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.03
|2026-08-11
|$0.01 M
|0.03
|2026-08-10
|$0.01 M
|0.03
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.03
|2026-08-08
|$0.01 M
|0.03
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Orderly Network
Opera Orderly Network (ORDER) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Orderly Network en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.