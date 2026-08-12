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Análisis técnico de Opinion (OPN) de hoy

Análisis técnico de Opinion (OPN) de hoy

La página de análisis de Opinion proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OPN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Opinion a continuación.

Cambio de precio de Opinion (OPN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05036---1.57%-20.76%-71.55%
Obtén más información sobre el precio de Opinion

Indicadores técnicos de Opinion

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Opinion en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 3
Comprar 5
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 3Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05025
0.05024
R2
0.05024
0.05024
R1
0.05024
0.05024
PP
0.05023
0.05023
S1
0.05023
0.05023
S2
0.05022
0.05023
S3
0.05022
0.05022

Señales del mercado de Opinion

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.51M
$1.27 M
$2.78 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.18 M
Ventas activas en 3 días
$0.14 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$0.41 M
Ventas activas en 7 días
$0.38 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Opinion

Ingresos netosPrecio de OPNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.05
2026-08-11-$0.04 M0.05
2026-08-10-$0.06 M0.05
2026-08-09-$0.03 M0.05
2026-08-08-$0.05 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OPN/USDT
$0.05036
$0.05036$0.05036
+0.37%
1.15M (USDT)
OPN/USDC
$0.05031
$0.05031$0.05031
+0.07%
1.05M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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