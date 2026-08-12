Análisis técnico de OpenGradient (OPG) de hoy La página de análisis de OpenGradient proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OPG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OpenGradient a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OpenGradient (OPG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.09136 -- +0.29% -19.01% -63.99%

Indicadores técnicos de OpenGradient

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OpenGradient en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 10 Comprar 11 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 5 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0915 0.0915 R2 0.0915 0.0914 R1 0.0914 0.0914 PP 0.0914 0.0914 S1 0.0913 0.0913 S2 0.0913 0.0913 S3 0.0912 0.0913

Señales del mercado de OpenGradient Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $1.90 M $2.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.20 M Ventas activas en 7 días $0.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de OpenGradient Ingresos netos Precio de OPGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.09 2026-08-11 -$0.03 M 0.09 2026-08-10 -$0.14 M 0.09 2026-08-09 $0.02 M 0.10 2026-08-08 -$0.02 M 0.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OpenGradient (OPG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OpenGradient en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OPG / USDT $0.09136 $0.09136 $0.09136 +1.00% 915.09K (USDT) Trade