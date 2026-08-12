Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre OpenGradient, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre OpenGradient, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de OPG

Info. de precios de OPG

¿Qué es OPG?

Whitepaper de OPG

Sitio web oficial de OPG

Tokenomía de OPG

Pronóstico de precios de OPG

Historial de OPG

Guía de compra de OPG

Conversor de moneda fiat a OPG

Spot de OPG

Futuros USDT-M de OPG

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de OpenGradient (OPG) de hoy

Análisis técnico de OpenGradient (OPG) de hoy

La página de análisis de OpenGradient proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OPG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OpenGradient a continuación.

Cambio de precio de OpenGradient (OPG)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.09136--+0.29%-19.01%-63.99%
Obtén más información sobre el precio de OpenGradient

Indicadores técnicos de OpenGradient

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OpenGradient en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 10
Comprar 11
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 5Comprar 8
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 5Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0915
0.0915
R2
0.0915
0.0914
R1
0.0914
0.0914
PP
0.0914
0.0914
S1
0.0913
0.0913
S2
0.0913
0.0913
S3
0.0912
0.0913

Señales del mercado de OpenGradient

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.14M
$1.90 M
$2.04 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.06 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.20 M
Ventas activas en 7 días
$0.20 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de OpenGradient

Ingresos netosPrecio de OPGUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.09
2026-08-11-$0.03 M0.09
2026-08-10-$0.14 M0.09
2026-08-09$0.02 M0.10
2026-08-08-$0.02 M0.10

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre OpenGradient

Opera OpenGradient (OPG) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OpenGradient en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OPG/USDT
$0.09136
$0.09136$0.09136
+1.00%
915.09K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de OPG a USD

Monto

OPG
OPG
USD
USD

1 OPG = 0.09136 USD