Análisis técnico de OpenLedger (OPEN) de hoy La página de análisis de OpenLedger proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OPEN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OpenLedger a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OpenLedger (OPEN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.21109 -- +8.83% +45.30% +16.73%

Flujo de capital de OpenLedger Ingresos netos Precio de OPENUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.21 2026-08-11 $0.03 M 0.20 2026-08-10 $0.05 M 0.19 2026-08-09 $0.02 M 0.21 2026-08-08 $0.03 M 0.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OpenLedger (OPEN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OpenLedger en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OPEN / USDT $0.21109 $0.21109 $0.21109 +3.63% 338.75K (USDT) Trade OPEN / USDC $0.2108 $0.2108 $0.2108 +3.43% 270.44K (USDT) Trade