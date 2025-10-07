El precio en vivo de ONTACT Protocol hoy es de 0.00113 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de ONTP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de ONTP en MEXC ahora.El precio en vivo de ONTACT Protocol hoy es de 0.00113 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de ONTP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de ONTP en MEXC ahora.

Precio de ONTACT Protocol(ONTP)

$0.00113
$0.00113$0.00113
+10.78%1D
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:32:16 (UTC+8)

Información del precio (USD) de ONTACT Protocol (ONTP)

$ 0.00089
$ 0.00089$ 0.00089
$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152
$ 0.00089
$ 0.00089$ 0.00089

$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152

+2.72%

+10.78%

-36.88%

-36.88%

El precio en tiempo real de ONTACT Protocol (ONTP) es de $ 0.00113. Durante las últimas 24 horas, ONTP se ha operado entre un mínimo de $ 0.00089 y un máximo de $ 0.00152, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ONTP es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, ONTP ha cambiado en un +2.72% en la última hora, +10.78% en 24 horas y -36.88% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ONTACT Protocol (ONTP)

$ 51.23K
$ 51.23K$ 51.23K

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de ONTACT Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 51.23K. El suministro circulante de ONTP es de --, con un suministro total de 1900000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.15M.

Historial de precios de ONTACT Protocol (ONTP) en USD

Siga los cambios de precios de ONTACT Protocol para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.00011+10.78%
30 Días$ -0.00109-49.10%
60 Días$ -0.00332-74.61%
90 Días$ -0.00856-88.34%
Cambio de precio de ONTACT Protocol hoy

Hoy, ONTP registró un cambio de $ +0.00011 (+10.78%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de ONTACT Protocol en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.00109 (-49.10%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de ONTACT Protocol en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ONTP experimentó un cambio de $ -0.00332 (-74.61%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de ONTACT Protocol en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.00856 (-88.34%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de ONTACT Protocol (ONTP)?

Consulta la página Historial de precios de ONTACT Protocol ahora.

Qué es ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol es un proyecto desarrollado para resolver los problemas del mercado IoT existente con el objetivo de establecer un ecosistema IoT descentralizado sobre la base de Web 3.0. A diferencia del sistema IoT centralizado actual, buscamos promover la producción y el uso justo de los datos mediante soluciones descentralizadas y construir un ecosistema IoT más activo y eficiente a través de la monetización de datos.

ONTACT Protocol está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en ONTACT Protocol de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de ONTP para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre ONTACT Protocol en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de ONTACT Protocol sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de ONTACT Protocol (USD)

¿Cuánto valdrá ONTACT Protocol (ONTP) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos ONTACT Protocol (ONTP) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre ONTACT Protocol.

¡Consulta la predicción del precio de ONTACT Protocol ahora!

Tokenómica de ONTACT Protocol (ONTP)

Entender la tokenómica de ONTACT Protocol (ONTP) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de ONTP!

Cómo comprar ONTACT Protocol (ONTP)

¿Buscas cómo comprar ONTACT Protocol? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir ONTACT Protocol en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

ONTP a monedas locales

Para conocer ONTACT Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial ONTACT Protocol
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre ONTACT Protocol

¿Cuánto vale ONTACT Protocol (ONTP) hoy?
El precio en vivo de ONTP en USD es de 0.00113 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de ONTP en USD?
El precio actual de ONTP en USD es de $ 0.00113. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de ONTACT Protocol?
La capitalización de mercado de ONTP es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de ONTP?
El suministro circulante de ONTP es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de ONTP?
ONTP alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de ONTP?
ONTP vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de ONTP?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para ONTP es de $ 51.23K USD.
¿ONTP subirá más este año?
El precio de ONTP podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de ONTP para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:32:16 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para ONTACT Protocol (ONTP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-06 20:37:00Actualizaciones de la Industria
2
10-06 18:13:00Actualizaciones de la Industria
El suministro de Bitcoin en plataformas de trading alcanza su punto más bajo en casi 6 años
10-05 21:29:00Actualizaciones de la Industria
La capitalización total del mercado cripto supera los $4.15 billones, alcanzando un nuevo máximo histórico
10-05 16:10:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin sube hasta alcanzar un máximo de $125.708, estableciendo un nuevo máximo histórico
10-04 13:39:16Datos On-chain
Los ETF de Ethereum Spot de EE.UU. registran una entrada neta de $233,5 millones ayer
10-04 11:26:38Actualizaciones de la Industria
La emisión de USDC supera los 75 mil millones, la cuota de mercado alcanza el 24,9%

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

