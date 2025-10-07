Qué es ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol es un proyecto desarrollado para resolver los problemas del mercado IoT existente con el objetivo de establecer un ecosistema IoT descentralizado sobre la base de Web 3.0. A diferencia del sistema IoT centralizado actual, buscamos promover la producción y el uso justo de los datos mediante soluciones descentralizadas y construir un ecosistema IoT más activo y eficiente a través de la monetización de datos.

ONTACT Protocol está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en ONTACT Protocol de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.



Además, puedes:

- Consultar la disponibilidad de staking de ONTP para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.

- Leer reseñas y análisis sobre ONTACT Protocol en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de ONTACT Protocol sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de ONTACT Protocol (USD)

¿Cuánto valdrá ONTACT Protocol (ONTP) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos ONTACT Protocol (ONTP) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre ONTACT Protocol.

¡Consulta la predicción del precio de ONTACT Protocol ahora!

Tokenómica de ONTACT Protocol (ONTP)

Entender la tokenómica de ONTACT Protocol (ONTP) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de ONTP!

Cómo comprar ONTACT Protocol (ONTP)

¿Buscas cómo comprar ONTACT Protocol? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir ONTACT Protocol en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

ONTP a monedas locales

Prueba el conversor

ONTACT Protocol Recurso

Para conocer ONTACT Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre ONTACT Protocol ¿Cuánto vale ONTACT Protocol (ONTP) hoy? El precio en vivo de ONTP en USD es de 0.00113 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de ONTP en USD? $ 0.00113 . Consulta el El precio actual de ONTP en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de ONTACT Protocol? La capitalización de mercado de ONTP es de -- USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de ONTP? El suministro circulante de ONTP es de -- USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de ONTP? ONTP alcanzó un precio ATH de -- USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de ONTP? ONTP vio un precio ATL de -- USD . ¿Cuál es el volumen de trading de ONTP? El volumen de trading en vivo de 24 horas para ONTP es de $ 51.23K USD . ¿ONTP subirá más este año? El precio de ONTP podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de ONTP para obtener un análisis más detallado.

Actualizaciones importantes de la industria para ONTACT Protocol (ONTP)

Tiempo (UTC+8) Tipo Información 10-06 20:37:00 Actualizaciones de la Industria 2 10-06 18:13:00 Actualizaciones de la Industria El suministro de Bitcoin en plataformas de trading alcanza su punto más bajo en casi 6 años 10-05 21:29:00 Actualizaciones de la Industria La capitalización total del mercado cripto supera los $4.15 billones, alcanzando un nuevo máximo histórico 10-05 16:10:00 Actualizaciones de la Industria Bitcoin sube hasta alcanzar un máximo de $125.708, estableciendo un nuevo máximo histórico 10-04 13:39:16 Datos On-chain Los ETF de Ethereum Spot de EE.UU. registran una entrada neta de $233,5 millones ayer 10-04 11:26:38 Actualizaciones de la Industria La emisión de USDC supera los 75 mil millones, la cuota de mercado alcanza el 24,9%

