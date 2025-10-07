Precio de ONTACT Protocol(ONTP)
El precio en tiempo real de ONTACT Protocol (ONTP) es de $ 0.00113. Durante las últimas 24 horas, ONTP se ha operado entre un mínimo de $ 0.00089 y un máximo de $ 0.00152, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ONTP es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.
En términos de rendimiento a corto plazo, ONTP ha cambiado en un +2.72% en la última hora, +10.78% en 24 horas y -36.88% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.
La capitalización de mercado actual de ONTACT Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 51.23K. El suministro circulante de ONTP es de --, con un suministro total de 1900000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.15M.
Siga los cambios de precios de ONTACT Protocol para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ +0.00011
|+10.78%
|30 Días
|$ -0.00109
|-49.10%
|60 Días
|$ -0.00332
|-74.61%
|90 Días
|$ -0.00856
|-88.34%
Hoy, ONTP registró un cambio de $ +0.00011 (+10.78%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.00109 (-49.10%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ONTP experimentó un cambio de $ -0.00332 (-74.61%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.00856 (-88.34%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
ONTACT Protocol es un proyecto desarrollado para resolver los problemas del mercado IoT existente con el objetivo de establecer un ecosistema IoT descentralizado sobre la base de Web 3.0. A diferencia del sistema IoT centralizado actual, buscamos promover la producción y el uso justo de los datos mediante soluciones descentralizadas y construir un ecosistema IoT más activo y eficiente a través de la monetización de datos.
ONTACT Protocol está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en ONTACT Protocol de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.
Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de ONTP para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre ONTACT Protocol en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.
Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de ONTACT Protocol sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.
Para conocer ONTACT Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
