Información de Ondo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Sitio web oficial: https://ondoai.org/ Whitepaper: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0