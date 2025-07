Información de OpenLeverage (OLE)

OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

Sitio web oficial: https://openleverage.finance Whitepaper: https://docs.openleverage.finance/main/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x1B6e9c73beE68102d9dd4A2627f97bFf4183ab0A