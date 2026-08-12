Análisis técnico de Open Loot (OL) de hoy La página de análisis de Open Loot proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Open Loot a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Open Loot (OL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.004896 -- -5.07% -4.73% -49.54%

Indicadores técnicos de Open Loot

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Open Loot en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 3 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 2 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0049 0.004899 R2 0.004899 0.004898 R1 0.004898 0.004898 PP 0.004897 0.004897 S1 0.004896 0.004896 S2 0.004895 0.004896 S3 0.004894 0.004895

Señales del mercado de Open Loot Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.75M $6.05 M $6.81 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.09 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Open Loot Ingresos netos Precio de OLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.01 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 $0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Open Loot (OL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Open Loot en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OL / USDT $0.0049 $0.0049 $0.0049 -4.63% 11.79M (USDT) Trade