Análisis técnico de OneFootball Credits (OFC) de hoy La página de análisis de OneFootball Credits proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OFC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OneFootball Credits a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OneFootball Credits (OFC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.009028 -- -8.15% -32.88% -78.85%

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OneFootball Credits en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 4 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 1 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00901 0.009 R2 0.009 0.009 R1 0.009 0.009 PP 0.00899 0.00899 S1 0.00899 0.00899 S2 0.00898 0.00899 S3 0.00898 0.00898

Señales del mercado de OneFootball Credits Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.35M $1.50 M $1.85 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.07 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de OneFootball Credits Ingresos netos Precio de OFCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.07 M 0.01 2026-08-10 $0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 2026-08-08 $0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OneFootball Credits (OFC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OneFootball Credits en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OFC / USDT $0.009001 $0.009001 $0.009001 -10.77% 12.23M (USDT) Trade