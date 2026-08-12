Análisis técnico de o1.exchange (O) de hoy La página de análisis de o1.exchange proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de O. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de o1.exchange a continuación. Regístrate

Cambio de precio de o1.exchange (O) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.4481 -- -10.38% -17.56% +497.46%

Indicadores técnicos de O1.exchange

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de O1.exchange en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 11 Comprar 13 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 6 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.448 0.4479 R2 0.4479 0.4479 R1 0.4479 0.4479 PP 0.4478 0.4478 S1 0.4478 0.4478 S2 0.4477 0.4478 S3 0.4477 0.4477

Señales del mercado de O1.exchange Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.21M $1.33 M $1.54 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.11 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.35 M Ventas activas en 7 días $0.35 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de O1.exchange Ingresos netos Precio de OUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.45 2026-08-11 $0.05 M 0.45 2026-08-10 $0.00 M 0.46 2026-08-09 -$0.01 M 0.46 2026-08-08 -$0.03 M 0.47 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera o1.exchange (O) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de o1.exchange en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h O / USDT $0.4477 $0.4477 $0.4477 +0.49% 142.23K (USDT) Trade