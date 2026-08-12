Análisis técnico de NEXPACE (NXPC) de hoy La página de análisis de NEXPACE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NXPC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de NEXPACE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de NEXPACE (NXPC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2142 -- -10.42% -17.30% -34.72%

Indicadores técnicos de NEXPACE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de NEXPACE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 6 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 9 Mantener 3 Comprar 2 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2134 0.2134 R2 0.2134 0.2133 R1 0.2133 0.2133 PP 0.2133 0.2133 S1 0.2132 0.2132 S2 0.2132 0.2132 S3 0.2131 0.2132

Señales del mercado de NEXPACE Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.93M $6.54 M $7.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de NEXPACE Ingresos netos Precio de NXPCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.21 2026-08-11 $0.00 M 0.22 2026-08-10 $0.00 M 0.23 2026-08-09 $0.00 M 0.23 2026-08-08 $0.01 M 0.24 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera NEXPACE (NXPC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de NEXPACE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NXPC / USDT $0.2142 $0.2142 $0.2142 -3.03% 251.64K (USDT) Trade