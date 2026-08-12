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Análisis técnico de NEXPACE (NXPC) de hoy

Análisis técnico de NEXPACE (NXPC) de hoy

La página de análisis de NEXPACE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NXPC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de NEXPACE a continuación.

Cambio de precio de NEXPACE (NXPC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2142---10.42%-17.30%-34.72%
Obtén más información sobre el precio de NEXPACE

Indicadores técnicos de NEXPACE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de NEXPACE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 6
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 9Mantener 3Comprar 2
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2134
0.2134
R2
0.2134
0.2133
R1
0.2133
0.2133
PP
0.2133
0.2133
S1
0.2132
0.2132
S2
0.2132
0.2132
S3
0.2131
0.2132

Señales del mercado de NEXPACE

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.93M
$6.54 M
$7.47 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.06 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de NEXPACE

Ingresos netosPrecio de NXPCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.21
2026-08-11$0.00 M0.22
2026-08-10$0.00 M0.23
2026-08-09$0.00 M0.23
2026-08-08$0.01 M0.24

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NXPC/USDT
$0.2142
$0.2142$0.2142
-3.03%
251.64K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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NXPC
NXPC
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USD

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