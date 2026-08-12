Análisis técnico de SuiNS (NS) de hoy La página de análisis de SuiNS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SuiNS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SuiNS (NS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01135 -- +0.53% -10.99% -45.59%

Flujo de capital de SuiNS Ingresos netos Precio de NSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SuiNS (NS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SuiNS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NS / USDT $0.01135 $0.01135 $0.01135 +0.35% 4.64M (USDT) Trade