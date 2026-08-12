Análisis técnico de Nomina (NOM) de hoy La página de análisis de Nomina proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NOM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Nomina a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Nomina (NOM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001592 -- +9.71% +0.56% -31.53%

Indicadores técnicos de Nomina

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Nomina en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 2 Mantener 16 Comprar 8 Medias móviles : Mantener Vender 1 Mantener 10 Comprar 3 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001599 0.001598 R2 0.001598 0.001598 R1 0.001598 0.001598 PP 0.001597 0.001597 S1 0.001597 0.001597 S2 0.001596 0.001597 S3 0.001596 0.001596

Señales del mercado de Nomina Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.22M $4.47 M $4.25 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $0.54 M Ventas activas en 7 días $0.58 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Nomina Ingresos netos Precio de NOMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.03 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.04 M 0.00 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Nomina (NOM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Nomina en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NOM / USDT $0.001592 $0.001592 $0.001592 -0.74% 40.74M (USDT) Trade