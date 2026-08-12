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Análisis técnico de Nomina (NOM) de hoy

Análisis técnico de Nomina (NOM) de hoy

La página de análisis de Nomina proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NOM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Nomina a continuación.

Cambio de precio de Nomina (NOM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.001592--+9.71%+0.56%-31.53%
Obtén más información sobre el precio de Nomina

Indicadores técnicos de Nomina

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Nomina en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 2
Mantener 16
Comprar 8
Medias móviles:MantenerVender 1Mantener 10Comprar 3
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 6Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.001599
0.001598
R2
0.001598
0.001598
R1
0.001598
0.001598
PP
0.001597
0.001597
S1
0.001597
0.001597
S2
0.001596
0.001597
S3
0.001596
0.001596

Señales del mercado de Nomina

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.22M
$4.47 M
$4.25 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.04M
Compras activas en 7 días
$0.54 M
Ventas activas en 7 días
$0.58 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Nomina

Ingresos netosPrecio de NOMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.04 M0.00
2026-08-08-$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NOM/USDT
$0.001592
$0.001592$0.001592
-0.74%
40.74M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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NOM
USD
USD

1 NOM = 0.001592 USD