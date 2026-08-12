Análisis técnico de Nock (NOCK) de hoy La página de análisis de Nock proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NOCK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Nock a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Nock (NOCK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.012949 -- +5.19% -24.32% -28.07%

Flujo de capital de Nock Ingresos netos Precio de NOCKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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