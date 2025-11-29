Precio de Nobody Sausage hoy

El precio actual de Nobody Sausage (NOBODYETH) hoy es $ 0.0000000000000281, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOBODYETH a USD es $ 0.0000000000000281 por NOBODYETH.

Nobody Sausage actualmente está en el puesto #4366 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 NOBODYETH. Durante las últimas 24 horas, NOBODYETH cotiza entre $ 0.000000000000028 (bajo) y $ 0.0000000000000385 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000000000001263041, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000000000077209.

En el corto plazo, NOBODYETH experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de -2.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.59K.

Información del mercado de Nobody Sausage (NOBODYETH)

Puesto No.4366 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Suministro total 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Nobody Sausage es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.59K. El suministro circulante de NOBODYETH es de 0.00, con un suministro total de 420000000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.80K.