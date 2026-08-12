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Análisis técnico de Nil Token (NIL) de hoy

Análisis técnico de Nil Token (NIL) de hoy

La página de análisis de Nil Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NIL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Nil Token a continuación.

Cambio de precio de Nil Token (NIL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03502---1.55%-1.44%-33.52%
Obtén más información sobre el precio de Nil Token

Indicadores técnicos de Nil Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Nil Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 7
Comprar 10
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 3Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 4Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03509
0.03506
R2
0.03506
0.03502
R1
0.035
0.035
PP
0.03497
0.03497
S1
0.03491
0.03493
S2
0.03488
0.03491
S3
0.03482
0.03488

Señales del mercado de Nil Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.33M
$5.75 M
$6.08 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$5.16 M
Ventas activas en 3 días
$5.16 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.07M
Compras activas en 7 días
$7.83 M
Ventas activas en 7 días
$7.76 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Nil Token

Ingresos netosPrecio de NILUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.03
2026-08-11-$0.33 M0.04
2026-08-10-$0.29 M0.04
2026-08-09-$0.27 M0.04
2026-08-08-$0.09 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NIL/USDT
$0.03501
$0.03501$0.03501
-1.84%
2.74M (USDT)
NIL/USDC
$0.03503
$0.03503$0.03503
-1.46%
1.31M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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NIL
USD
USD

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