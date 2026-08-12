Análisis técnico de Nil Token (NIL) de hoy La página de análisis de Nil Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NIL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Nil Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Nil Token (NIL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03502 -- -1.55% -1.44% -33.52%

Indicadores técnicos de Nil Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Nil Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 7 Comprar 10 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 3 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03509 0.03506 R2 0.03506 0.03502 R1 0.035 0.035 PP 0.03497 0.03497 S1 0.03491 0.03493 S2 0.03488 0.03491 S3 0.03482 0.03488

Señales del mercado de Nil Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.33M $5.75 M $6.08 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $5.16 M Ventas activas en 3 días $5.16 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.07M Compras activas en 7 días $7.83 M Ventas activas en 7 días $7.76 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Nil Token Ingresos netos Precio de NILUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.03 2026-08-11 -$0.33 M 0.04 2026-08-10 -$0.29 M 0.04 2026-08-09 -$0.27 M 0.04 2026-08-08 -$0.09 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Nil Token (NIL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Nil Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NIL / USDT $0.03501 $0.03501 $0.03501 -1.84% 2.74M (USDT) Trade NIL / USDC $0.03503 $0.03503 $0.03503 -1.46% 1.31M (USDT) Trade