Análisis técnico de Midnight (NIGHT) de hoy La página de análisis de Midnight proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NIGHT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Midnight a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Midnight (NIGHT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01769 -- -6.70% -41.72% -44.96%

Indicadores técnicos de Midnight

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Midnight en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 6 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 10 Mantener 4 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01766 0.01766 R2 0.01766 0.01765 R1 0.01765 0.01765 PP 0.01765 0.01765 S1 0.01764 0.01764 S2 0.01764 0.01764 S3 0.01763 0.01764

Señales del mercado de Midnight Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.27M $2.55 M $2.81 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.52 M Ventas activas en 3 días $0.53 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $1.06 M Ventas activas en 7 días $1.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Midnight Ingresos netos Precio de NIGHTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.05 M 0.02 2026-08-11 $0.12 M 0.02 2026-08-10 -$0.03 M 0.02 2026-08-09 -$0.03 M 0.02 2026-08-08 $0.06 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Midnight (NIGHT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Midnight en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NIGHT / USDT $0.01768 $0.01768 $0.01768 -1.44% 3.87M (USDT) Trade NIGHT / USDC $0.01766 $0.01766 $0.01766 -1.50% 3.05M (USDT) Trade