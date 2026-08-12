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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Midnight, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Midnight, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Midnight (NIGHT) de hoy

Análisis técnico de Midnight (NIGHT) de hoy

La página de análisis de Midnight proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NIGHT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Midnight a continuación.

Cambio de precio de Midnight (NIGHT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01769---6.70%-41.72%-44.96%
Obtén más información sobre el precio de Midnight

Indicadores técnicos de Midnight

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Midnight en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 6
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 10Mantener 4Comprar 0
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01766
0.01766
R2
0.01766
0.01765
R1
0.01765
0.01765
PP
0.01765
0.01765
S1
0.01764
0.01764
S2
0.01764
0.01764
S3
0.01763
0.01764

Señales del mercado de Midnight

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.27M
$2.55 M
$2.81 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.52 M
Ventas activas en 3 días
$0.53 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$1.06 M
Ventas activas en 7 días
$1.08 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Midnight

Ingresos netosPrecio de NIGHTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.05 M0.02
2026-08-11$0.12 M0.02
2026-08-10-$0.03 M0.02
2026-08-09-$0.03 M0.02
2026-08-08$0.06 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NIGHT/USDT
$0.01768
$0.01768$0.01768
-1.44%
3.87M (USDT)
NIGHT/USDC
$0.01766
$0.01766$0.01766
-1.50%
3.05M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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NIGHT
NIGHT
USD
USD

1 NIGHT = 0.01769 USD