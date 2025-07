Información de NexusChain (NEXUS)

Nexus Chain empowers decentralized applications, cross chain transactions, and data sharing, paving the way for a more integrated and innovative blockchain ecosystem.

Sitio web oficial: https://nexuschain.io Whitepaper: https://nexuschain.io/nexuschain-whitepaper Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xA3E7Aa0Dcf8C7Df9Ee6D7BAFaDBaa7eE89aD2DA2