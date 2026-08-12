Análisis técnico de Newton Protocol (NEWT) de hoy La página de análisis de Newton Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NEWT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Newton Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Newton Protocol (NEWT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03856 -- -0.47% -18.60% -51.30%

Indicadores técnicos de Newton Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Newton Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03854 0.03854 R2 0.03854 0.03853 R1 0.03853 0.03853 PP 0.03853 0.03853 S1 0.03852 0.03852 S2 0.03852 0.03852 S3 0.03851 0.03852

Señales del mercado de Newton Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $1.67 M $1.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.08 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.29 M Ventas activas en 7 días $0.29 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Newton Protocol Ingresos netos Precio de NEWTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 $0.03 M 0.04 2026-08-08 $0.01 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Newton Protocol (NEWT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Newton Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NEWT / USDT $0.03859 $0.03859 $0.03859 +1.90% 1.42M (USDT) Trade