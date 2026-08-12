Análisis técnico de Nesa (NES) de hoy La página de análisis de Nesa proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NES. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Nesa a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Nesa (NES) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2039 -- -0.64% -15.71% +171.86%

Indicadores técnicos de Nesa

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Nesa en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 6 Comprar 19 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2038 0.2038 R2 0.2038 0.2037 R1 0.2037 0.2037 PP 0.2037 0.2037 S1 0.2036 0.2036 S2 0.2036 0.2036 S3 0.2035 0.2036

Señales del mercado de Nesa Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.24M $8.23 M $8.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Nesa Ingresos netos Precio de NESUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.20 2026-08-11 -$0.04 M 0.20 2026-08-10 -$0.02 M 0.21 2026-08-09 $0.00 M 0.21 2026-08-08 $0.00 M 0.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Nesa (NES) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Nesa en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NES / USDT $0.2038 $0.2038 $0.2038 +0.24% 344.66K (USDT) Trade