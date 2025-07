Información de NEROX AI (NEROX)

NEROX is an AI application designed to simplify your life—manage tasks, understand emotions, provide healthcare and nutrition tips, be your gaming friend. Also it will connect with Telegram mini-apps and groups for research, trading, and community engagement.

Sitio web oficial: https://www.neurolanche.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YFLN4q9Rw_pgfWwT1D_CZHsWM_Fw1Qvx/view Explorador de bloques: https://optimistic.etherscan.io/address/0xD42Fe55e8A43b546aA75fdA6483073be1d7EF74c