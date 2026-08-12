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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre First Neiro on ETH, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre First Neiro on ETH, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de First Neiro on ETH (NEIROCTO) de hoy

Análisis técnico de First Neiro on ETH (NEIROCTO) de hoy

La página de análisis de First Neiro on ETH proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NEIROCTO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de First Neiro on ETH a continuación.

Cambio de precio de First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00006838--+9.75%+11.44%-25.56%
Obtén más información sobre el precio de First Neiro on ETH

Indicadores técnicos de First Neiro on ETH

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de First Neiro on ETH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 2
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00006832
0.00006831
R2
0.00006831
0.0000683
R1
0.0000683
0.0000683
PP
0.00006829
0.00006829
S1
0.00006828
0.00006828
S2
0.00006827
0.00006828
S3
0.00006826
0.00006827

Señales del mercado de First Neiro on ETH

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.15M
$15.57 M
$16.72 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$0.58 M
Ventas activas en 3 días
$0.57 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$0.89 M
Ventas activas en 7 días
$0.85 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de First Neiro on ETH

Ingresos netosPrecio de NEIROCTOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre First Neiro on ETH

Opera First Neiro on ETH (NEIROCTO) en los mercados de MEXC

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NEIROCTO/USDT
$0.00006839
$0.00006839$0.00006839
+3.99%
915.29M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 NEIROCTO = 0.00006838 USD