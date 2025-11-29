Precio de Nasdaq666 hoy

El precio actual de Nasdaq666 (NDQ) hoy es $ 0.00002513, con una variación del 2.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NDQ a USD es $ 0.00002513 por NDQ.

Nasdaq666 actualmente está en el puesto #3383 por capitalización de mercado en $ 25.13K, con un suministro circulante de 1.00B NDQ. Durante las últimas 24 horas, NDQ cotiza entre $ 0.00002479 (bajo) y $ 0.00003584 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.047681533505841554, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000021813053080646.

En el corto plazo, NDQ experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +11.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.16K.

Información del mercado de Nasdaq666 (NDQ)

Puesto No.3383 Cap de mercado $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Volumen (24H) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Nasdaq666 es de $ 25.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.16K. El suministro circulante de NDQ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.13K.