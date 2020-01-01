Análisis técnico de Naoris Protocol (NAORIS) de hoy La página de análisis de Naoris Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NAORIS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Naoris Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Naoris Protocol (NAORIS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03333 -- +2.05% -2.46% -66.79%

Indicadores técnicos de Naoris Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Naoris Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 2 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0335 0.03349 R2 0.03349 0.03348 R1 0.03348 0.03348 PP 0.03347 0.03347 S1 0.03346 0.03346 S2 0.03345 0.03346 S3 0.03344 0.03345

Señales del mercado de Naoris Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $4.09 M $4.28 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.65 M Ventas activas en 7 días $0.65 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Naoris Protocol Ingresos netos Precio de NAORISUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Naoris Protocol (NAORIS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Naoris Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NAORIS / USDT $0.0333 $0.0333 $0.0333 -3.61% 4.41M (USDT) Trade