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Análisis técnico de Naoris Protocol (NAORIS) de hoy

Análisis técnico de Naoris Protocol (NAORIS) de hoy

La página de análisis de Naoris Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NAORIS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Naoris Protocol a continuación.

Cambio de precio de Naoris Protocol (NAORIS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03333--+2.05%-2.46%-66.79%
Obtén más información sobre el precio de Naoris Protocol

Indicadores técnicos de Naoris Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Naoris Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0335
0.03349
R2
0.03349
0.03348
R1
0.03348
0.03348
PP
0.03347
0.03347
S1
0.03346
0.03346
S2
0.03345
0.03346
S3
0.03344
0.03345

Señales del mercado de Naoris Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$4.09 M
$4.28 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.12 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.65 M
Ventas activas en 7 días
$0.65 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Naoris Protocol

Ingresos netosPrecio de NAORISUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NAORIS/USDT
$0.0333
$0.0333$0.0333
-3.61%
4.41M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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