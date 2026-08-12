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Análisis técnico de MYX Finance (MYX) de hoy

Análisis técnico de MYX Finance (MYX) de hoy

La página de análisis de MYX Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MYX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MYX Finance a continuación.

Cambio de precio de MYX Finance (MYX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07466---5.02%+2.78%-66.22%
Obtén más información sobre el precio de MYX Finance

Indicadores técnicos de MYX Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MYX Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 4
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 1Comprar 12
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07509
0.07507
R2
0.07507
0.07505
R1
0.07504
0.07504
PP
0.07502
0.07502
S1
0.07499
0.075
S2
0.07497
0.07499
S3
0.07494
0.07497

Señales del mercado de MYX Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-2.21M
$7.41 M
$9.63 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.69 M
Ventas activas en 3 días
$0.69 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$3.57 M
Ventas activas en 7 días
$3.55 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de MYX Finance

Ingresos netosPrecio de MYXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11-$0.01 M0.07
2026-08-10$0.00 M0.08
2026-08-09$0.00 M0.07
2026-08-08$0.00 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MYX/USDT
$0.07466
$0.07466$0.07466
+3.70%
1.53M (USDT)
MYX/USDC
$0.07443
$0.07443$0.07443
+3.27%
743.73K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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