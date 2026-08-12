Análisis técnico de MYX Finance (MYX) de hoy La página de análisis de MYX Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MYX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MYX Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MYX Finance (MYX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07466 -- -5.02% +2.78% -66.22%

Indicadores técnicos de MYX Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MYX Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 4 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07509 0.07507 R2 0.07507 0.07505 R1 0.07504 0.07504 PP 0.07502 0.07502 S1 0.07499 0.075 S2 0.07497 0.07499 S3 0.07494 0.07497

Señales del mercado de MYX Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -2.21M $7.41 M $9.63 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.69 M Ventas activas en 3 días $0.69 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $3.57 M Ventas activas en 7 días $3.55 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MYX Finance Ingresos netos Precio de MYXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.08 2026-08-09 $0.00 M 0.07 2026-08-08 $0.00 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MYX Finance (MYX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MYX Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MYX / USDT $0.07466 $0.07466 $0.07466 +3.70% 1.53M (USDT) Trade MYX / USDC $0.07443 $0.07443 $0.07443 +3.27% 743.73K (USDT) Trade