Análisis técnico de MUBARAK (MUBARAK) de hoy La página de análisis de MUBARAK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MUBARAK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MUBARAK a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MUBARAK (MUBARAK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.017981 -- +32.72% +41.62% +17.17%

Indicadores técnicos de MUBARAK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MUBARAK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 3 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01807 0.01805 R2 0.01805 0.01802 R1 0.01801 0.01801 PP 0.01799 0.01799 S1 0.01795 0.01796 S2 0.01793 0.01795 S3 0.01789 0.01793

Señales del mercado de MUBARAK Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.38M $5.96 M $6.34 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.05M Compras activas en 3 días $5.53 M Ventas activas en 3 días $5.48 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $8.04 M Ventas activas en 7 días $7.99 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MUBARAK Ingresos netos Precio de MUBARAKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.07 M 0.02 2026-08-11 -$0.14 M 0.02 2026-08-10 -$0.49 M 0.02 2026-08-09 -$0.27 M 0.02 2026-08-08 $0.20 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MUBARAK (MUBARAK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MUBARAK en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MUBARAK / USDT $0.017981 $0.017981 $0.017981 +0.68% 24.63M (USDT) Trade