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Análisis técnico de MUBARAK (MUBARAK) de hoy
Cambio de precio de MUBARAK (MUBARAK)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.017981
|--
|+32.72%
|+41.62%
|+17.17%
Indicadores técnicos de MUBARAK
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MUBARAK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 1
|Comprar 9
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 7
|Mantener 2
|Comprar 3
Señales del mercado de MUBARAK
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de MUBARAK
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.07 M
|0.02
|2026-08-11
|-$0.14 M
|0.02
|2026-08-10
|-$0.49 M
|0.02
|2026-08-09
|-$0.27 M
|0.02
|2026-08-08
|$0.20 M
|0.02
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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