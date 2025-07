Información de MPAA (MPAA)

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

Sitio web oficial: https://mpaa.io Whitepaper: https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5