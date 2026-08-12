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Análisis técnico de Movement (MOVE) de hoy

Análisis técnico de Movement (MOVE) de hoy

La página de análisis de Movement proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MOVE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Movement a continuación.

Cambio de precio de Movement (MOVE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.006457---12.68%-41.41%-64.39%
Obtén más información sobre el precio de Movement

Indicadores técnicos de Movement

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Movement en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 0
Mantener 14
Comprar 12
Medias móviles:MantenerVender 0Mantener 8Comprar 6
Indicadores técnicos:MantenerVender 0Mantener 6Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00643
0.00643
R2
0.00643
0.00642
R1
0.00642
0.00642
PP
0.00642
0.00642
S1
0.00641
0.00641
S2
0.00641
0.00641
S3
0.0064
0.00641

Señales del mercado de Movement

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.42M
$2.99 M
$3.41 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.40 M
Ventas activas en 3 días
$0.37 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.04M
Compras activas en 7 días
$0.70 M
Ventas activas en 7 días
$0.66 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Movement

Ingresos netosPrecio de MOVEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09-$0.09 M0.01
2026-08-08$0.02 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MOVE/USDT
$0.006457
$0.006457$0.006457
+1.31%
9.55M (USDT)
MOVE/USDC
$0.006427
$0.006427$0.006427
+1.80%
8.25M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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MOVE
MOVE
USD
USD

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