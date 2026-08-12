Análisis técnico de MORPHO (MORPHO) de hoy La página de análisis de MORPHO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MORPHO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MORPHO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MORPHO (MORPHO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.9667 -- +4.85% -3.13% +1.31%

Indicadores técnicos de MORPHO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MORPHO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 1 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.9639 1.9638 R2 1.9638 1.9636 R1 1.9635 1.9635 PP 1.9634 1.9634 S1 1.9631 1.9632 S2 1.963 1.9631 S3 1.9627 1.963

Señales del mercado de MORPHO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.08M $1.48 M $1.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.18 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $0.44 M Ventas activas en 7 días $0.48 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MORPHO Ingresos netos Precio de MORPHOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 1.97 2026-08-11 $0.09 M 1.96 2026-08-10 -$0.13 M 1.94 2026-08-09 $0.02 M 1.93 2026-08-08 $0.00 M 1.93 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MORPHO (MORPHO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MORPHO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MORPHO / USDT $1.9664 $1.9664 $1.9664 +0.55% 63.76K (USDT) Trade MORPHO / USDC $1.965 $1.965 $1.965 +0.61% 33.52K (USDT) Trade