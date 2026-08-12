Análisis técnico de Moo Deng (MOODENG) de hoy La página de análisis de Moo Deng proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MOODENG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Moo Deng a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Moo Deng (MOODENG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03706 -- +2.43% -5.75% -34.41%

Indicadores técnicos de Moo Deng

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Moo Deng en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03712 0.0371 R2 0.0371 0.03707 R1 0.03705 0.03706 PP 0.03704 0.03704 S1 0.03699 0.03701 S2 0.03697 0.037 S3 0.03693 0.03697

Señales del mercado de Moo Deng Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.76M $15.08 M $15.84 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.32 M Ventas activas en 7 días $0.33 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Moo Deng Ingresos netos Precio de MOODENGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.12 M 0.04 2026-08-10 -$0.27 M 0.04 2026-08-09 -$0.08 M 0.04 2026-08-08 $0.01 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Moo Deng (MOODENG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Moo Deng en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MOODENG / USDT $0.03702 $0.03702 $0.03702 +1.61% 1.95M (USDT) Trade