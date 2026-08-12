Análisis técnico de Monad (MON) de hoy La página de análisis de Monad proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MON. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Monad a continuación. Regístrate

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Flujo de capital de Monad Ingresos netos Precio de MONUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.09 M 0.02 2026-08-11 -$0.46 M 0.02 2026-08-10 -$0.36 M 0.02 2026-08-09 -$0.22 M 0.02 2026-08-08 $0.01 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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