Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Monad, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Monad, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de MON

Info. de precios de MON

¿Qué es MON?

Whitepaper de MON

Sitio web oficial de MON

Tokenomía de MON

Pronóstico de precios de MON

Historial de MON

Guía de compra de MON

Conversor de moneda fiat a MON

Spot de MON

Futuros USDT-M de MON

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Monad (MON) de hoy

Análisis técnico de Monad (MON) de hoy

La página de análisis de Monad proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MON. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Monad a continuación.

Cambio de precio de Monad (MON)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02141--+3.73%-6.39%-27.48%
Obtén más información sobre el precio de Monad

Flujo de capital de Monad

Ingresos netosPrecio de MONUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.09 M0.02
2026-08-11-$0.46 M0.02
2026-08-10-$0.36 M0.02
2026-08-09-$0.22 M0.02
2026-08-08$0.01 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Monad

Opera Monad (MON) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Monad en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MON/USDT
$0.02141
$0.02141$0.02141
+0.94%
6.13M (USDT)
MON/USDC
$0.0214
$0.0214$0.0214
+0.84%
2.59M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de MON a USD

Monto

MON
MON
USD
USD

1 MON = 0.02141 USD