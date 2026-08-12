Análisis técnico de Mocaverse (MOCA) de hoy La página de análisis de Mocaverse proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MOCA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Mocaverse a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Mocaverse (MOCA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007334 -- -1.08% -15.85% -48.43%

Indicadores técnicos de Mocaverse

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Mocaverse en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 6 Mantener 13 Comprar 7 Medias móviles : Mantener Vender 5 Mantener 9 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00738 0.00738 R2 0.00738 0.00737 R1 0.00737 0.00737 PP 0.00737 0.00737 S1 0.00736 0.00736 S2 0.00736 0.00736 S3 0.00735 0.00736

Señales del mercado de Mocaverse Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $0.97 M $0.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Mocaverse Ingresos netos Precio de MOCAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.21 M 0.01 2026-08-09 -$0.21 M 0.01 2026-08-08 -$0.09 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Mocaverse (MOCA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Mocaverse en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MOCA / USDT $0.007334 $0.007334 $0.007334 -0.27% 7.21M (USDT) Trade