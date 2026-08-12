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Análisis técnico de Momentum (MMT) de hoy

Análisis técnico de Momentum (MMT) de hoy

La página de análisis de Momentum proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MMT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Momentum a continuación.

Cambio de precio de Momentum (MMT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2049--+32.62%+19.96%+56.89%
Obtén más información sobre el precio de Momentum

Indicadores técnicos de Momentum

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Momentum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 1
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 1Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2047
0.2046
R2
0.2046
0.2046
R1
0.2046
0.2046
PP
0.2045
0.2045
S1
0.2045
0.2045
S2
0.2044
0.2045
S3
0.2044
0.2044

Señales del mercado de Momentum

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.14M
$4.99 M
$5.13 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$1.43 M
Ventas activas en 3 días
$1.41 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$7.34 M
Ventas activas en 7 días
$7.35 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Momentum

Ingresos netosPrecio de MMTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$2.73 M0.21
2026-08-11$1.10 M0.22
2026-08-10-$5.54 M0.22
2026-08-09-$2.01 M0.22
2026-08-08-$0.17 M0.21

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MMT/USDT
$0.2052
$0.2052$0.2052
-7.10%
660.17K (USDT)
MMT/USDC
$0.2051
$0.2051$0.2051
-6.98%
266.37K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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