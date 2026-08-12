Análisis técnico de Momentum (MMT) de hoy La página de análisis de Momentum proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MMT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Momentum a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Momentum (MMT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2049 -- +32.62% +19.96% +56.89%

Indicadores técnicos de Momentum

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Momentum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 1 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 1 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2047 0.2046 R2 0.2046 0.2046 R1 0.2046 0.2046 PP 0.2045 0.2045 S1 0.2045 0.2045 S2 0.2044 0.2045 S3 0.2044 0.2044

Señales del mercado de Momentum Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $4.99 M $5.13 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $1.43 M Ventas activas en 3 días $1.41 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $7.34 M Ventas activas en 7 días $7.35 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Momentum Ingresos netos Precio de MMTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $2.73 M 0.21 2026-08-11 $1.10 M 0.22 2026-08-10 -$5.54 M 0.22 2026-08-09 -$2.01 M 0.22 2026-08-08 -$0.17 M 0.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Momentum (MMT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Momentum en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MMT / USDT $0.2052 $0.2052 $0.2052 -7.10% 660.17K (USDT) Trade MMT / USDC $0.2051 $0.2051 $0.2051 -6.98% 266.37K (USDT) Trade