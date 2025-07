Información de MMOSH Pit Protocol (MMOSH)

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.

Sitio web oficial: https://www.mmosh.ai/ Whitepaper: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Explorador de bloques: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS