Precio de MOMOFUN hoy

El precio actual de MOMOFUN (MM) hoy es $ 0.0001585, con una variación del 3.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MM a USD es $ 0.0001585 por MM.

MOMOFUN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1.24M, con un suministro circulante de 7.80B MM. Durante las últimas 24 horas, MM cotiza entre $ 0.0001513 (bajo) y $ 0.0001603 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MM experimentó un cambio de -0.57% en la última hora y de -38.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.05K.

Información del mercado de MOMOFUN (MM)

Cap de mercado $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volumen (24H) $ 55.05K$ 55.05K $ 55.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Suministro de Circulación 7.80B 7.80B 7.80B Suministro máx. 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Suministro total 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Tasa de circulación 26.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de MOMOFUN es de $ 1.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.05K. El suministro circulante de MM es de 7.80B, con un suministro total de 30000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.76M.