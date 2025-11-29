Precio de MiL.k hoy

El precio actual de MiL.k (MLK) hoy es $ 0.08501, con una variación del 5.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MLK a USD es $ 0.08501 por MLK.

MiL.k actualmente está en el puesto #491 por capitalización de mercado en $ 43.66M, con un suministro circulante de 513.59M MLK. Durante las últimas 24 horas, MLK cotiza entre $ 0.07993 (bajo) y $ 0.0884 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.33902357, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.07570726303569286.

En el corto plazo, MLK experimentó un cambio de -2.39% en la última hora y de +10.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.05K.

Información del mercado de MiL.k (MLK)

Puesto No.491 Cap de mercado $ 43.66M Volumen (24H) $ 54.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.84M Suministro de Circulación 513.59M Suministro máx. 986,245,419 Suministro total 986,245,419 Tasa de circulación 52.07% Blockchain pública ARB

