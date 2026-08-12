Análisis técnico de Mitosis (MITO) de hoy La página de análisis de Mitosis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MITO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Mitosis a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Mitosis (MITO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0243 -- +11.16% +14.08% -62.78%

Indicadores técnicos de Mitosis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Mitosis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 6 Comprar 7 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 5 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02455 0.02448 R2 0.02448 0.0244 R1 0.02436 0.02436 PP 0.02429 0.02429 S1 0.02417 0.02421 S2 0.0241 0.02417 S3 0.02398 0.0241

Señales del mercado de Mitosis Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.30M $4.01 M $3.71 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.82 M Ventas activas en 3 días $0.82 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $1.04 M Ventas activas en 7 días $1.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Mitosis Ingresos netos Precio de MITOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.24 M 0.02 2026-08-11 $0.40 M 0.03 2026-08-10 -$0.11 M 0.02 2026-08-09 -$0.11 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Mitosis (MITO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Mitosis en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MITO / USDT $0.0243 $0.0243 $0.0243 -8.85% 3.79M (USDT) Trade