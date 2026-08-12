Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Mitosis, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Mitosis, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de MITO

Info. de precios de MITO

¿Qué es MITO?

Whitepaper de MITO

Sitio web oficial de MITO

Tokenomía de MITO

Pronóstico de precios de MITO

Historial de MITO

Guía de compra de MITO

Conversor de moneda fiat a MITO

Spot de MITO

Futuros USDT-M de MITO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Mitosis (MITO) de hoy

Análisis técnico de Mitosis (MITO) de hoy

La página de análisis de Mitosis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MITO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Mitosis a continuación.

Cambio de precio de Mitosis (MITO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0243--+11.16%+14.08%-62.78%
Obtén más información sobre el precio de Mitosis

Indicadores técnicos de Mitosis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Mitosis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 6
Comprar 7
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 0Comprar 5
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 6Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02455
0.02448
R2
0.02448
0.0244
R1
0.02436
0.02436
PP
0.02429
0.02429
S1
0.02417
0.02421
S2
0.0241
0.02417
S3
0.02398
0.0241

Señales del mercado de Mitosis

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.30M
$4.01 M
$3.71 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.82 M
Ventas activas en 3 días
$0.82 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$1.04 M
Ventas activas en 7 días
$1.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Mitosis

Ingresos netosPrecio de MITOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.24 M0.02
2026-08-11$0.40 M0.03
2026-08-10-$0.11 M0.02
2026-08-09-$0.11 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Mitosis

Opera Mitosis (MITO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Mitosis en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MITO/USDT
$0.0243
$0.0243$0.0243
-8.85%
3.79M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de MITO a USD

Monto

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.0243 USD