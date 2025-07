Información de MetaFight (MFT)

MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem.

Sitio web oficial: http://metafigth.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1xi-T44ceDIHDIft-rWw0iUa8AwCDsKouUGsVj6yDCTA/edit?tab=t.0 Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0xb372dc09d8d84e1246760ee9d279e504a89f5684