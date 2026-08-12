Análisis técnico de MEZO (MEZO) de hoy La página de análisis de MEZO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MEZO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MEZO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MEZO (MEZO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007738 -- -2.79% -31.28% -76.81%

Indicadores técnicos de MEZO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MEZO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 10 Comprar 11 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 8 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00768 0.00765 R2 0.00765 0.00764 R1 0.00764 0.00763 PP 0.00761 0.00761 S1 0.0076 0.0076 S2 0.00757 0.00759 S3 0.00756 0.00757

Señales del mercado de MEZO Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $0.01 M $0.02 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MEZO Ingresos netos Precio de MEZOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.05 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MEZO (MEZO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MEZO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MEZO / USDC $0.007563 $0.007563 $0.007563 +1.21% 6.89M (USDT) Trade MEZO / USDT $0.007738 $0.007738 $0.007738 +0.48% 7.30M (USDT) Trade