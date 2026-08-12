Análisis técnico de Meteora (MET) de hoy La página de análisis de Meteora proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Meteora a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Meteora (MET) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1587 -- -3.59% +6.94% +4.75%

Indicadores técnicos de Meteora

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Meteora en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 12 Comprar 9 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 6 Comprar 7 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1584 0.1584 R2 0.1584 0.1583 R1 0.1583 0.1583 PP 0.1583 0.1583 S1 0.1582 0.1582 S2 0.1582 0.1582 S3 0.1581 0.1582

Señales del mercado de Meteora Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.60M $7.24 M $8.84 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.09 M Ventas activas en 3 días $0.08 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.22 M Ventas activas en 7 días $0.22 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Meteora Ingresos netos Precio de METUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.12 M 0.16 2026-08-11 -$0.04 M 0.15 2026-08-10 -$0.12 M 0.16 2026-08-09 -$0.14 M 0.17 2026-08-08 $0.14 M 0.17 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Meteora (MET) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Meteora en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MET / USDT $0.1587 $0.1587 $0.1587 +4.47% 523.95K (USDT) Trade MET / USDC $0.1586 $0.1586 $0.1586 +4.41% 360.30K (USDT) Trade