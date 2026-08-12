Análisis técnico de Merlin Chain (MERL) de hoy La página de análisis de Merlin Chain proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MERL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Merlin Chain a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Merlin Chain (MERL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01988 -- +16.66% +16.39% -41.28%

Indicadores técnicos de Merlin Chain

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Merlin Chain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 1 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01988 0.01988 R2 0.01988 0.01987 R1 0.01987 0.01986 PP 0.01986 0.01986 S1 0.01985 0.01985 S2 0.01984 0.01984 S3 0.01983 0.01984

Señales del mercado de Merlin Chain Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.44M $5.28 M $5.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.49 M Ventas activas en 3 días $0.48 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $0.88 M Ventas activas en 7 días $0.92 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Merlin Chain Ingresos netos Precio de MERLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.06 M 0.02 2026-08-10 -$0.02 M 0.02 2026-08-09 -$0.09 M 0.02 2026-08-08 $0.12 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Merlin Chain (MERL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Merlin Chain en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MERL / USDT $0.01988 $0.01988 $0.01988 -1.14% 5.62M (USDT) Trade