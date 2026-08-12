Más información de MELANIA
Info. de precios de MELANIA
¿Qué es MELANIA?
Sitio web oficial de MELANIA
Tokenomía de MELANIA
Pronóstico de precios de MELANIA
Historial de MELANIA
Guía de compra de MELANIA
Conversor de moneda fiat a MELANIA
Spot de MELANIA
Futuros USDT-M de MELANIA
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de Melania Meme (MELANIA) de hoy
Cambio de precio de Melania Meme (MELANIA)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.07333
|--
|-2.47%
|-10.45%
|-29.05%
Indicadores técnicos de Melania Meme
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Melania Meme en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 13
|Mantener 1
|Comprar 0
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 5
|Mantener 2
|Comprar 5
Señales del mercado de Melania Meme
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Melania Meme
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-11
|-$0.01 M
|0.07
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.08
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.08
|2026-08-08
|-$0.02 M
|0.08
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Melania Meme
Opera Melania Meme (MELANIA) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Melania Meme en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.