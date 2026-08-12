Análisis técnico de Melania Meme (MELANIA) de hoy La página de análisis de Melania Meme proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MELANIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Melania Meme a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Melania Meme (MELANIA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07333 -- -2.47% -10.45% -29.05%

Indicadores técnicos de Melania Meme

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Melania Meme en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 3 Comprar 5 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 2 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07346 0.07345 R2 0.07345 0.07344 R1 0.07344 0.07344 PP 0.07343 0.07343 S1 0.07342 0.07342 S2 0.07341 0.07342 S3 0.0734 0.07341

Señales del mercado de Melania Meme Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $3.84 M $3.98 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Melania Meme Ingresos netos Precio de MELANIAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.08 2026-08-09 $0.00 M 0.08 2026-08-08 -$0.02 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Melania Meme (MELANIA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Melania Meme en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MELANIA / USDT $0.07333 $0.07333 $0.07333 +0.04% 825.59K (USDT) Trade MELANIA / USD1 $0.07335 $0.07335 $0.07335 +0.21% 775.92K (USDT) Trade