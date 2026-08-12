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Análisis técnico de Melania Meme (MELANIA) de hoy

Análisis técnico de Melania Meme (MELANIA) de hoy

La página de análisis de Melania Meme proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MELANIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Melania Meme a continuación.

Cambio de precio de Melania Meme (MELANIA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07333---2.47%-10.45%-29.05%
Obtén más información sobre el precio de Melania Meme

Indicadores técnicos de Melania Meme

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Melania Meme en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 3
Comprar 5
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 1Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 2Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07346
0.07345
R2
0.07345
0.07344
R1
0.07344
0.07344
PP
0.07343
0.07343
S1
0.07342
0.07342
S2
0.07341
0.07342
S3
0.0734
0.07341

Señales del mercado de Melania Meme

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.14M
$3.84 M
$3.98 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.06 M
Ventas activas en 7 días
$0.06 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Melania Meme

Ingresos netosPrecio de MELANIAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11-$0.01 M0.07
2026-08-10$0.00 M0.08
2026-08-09$0.00 M0.08
2026-08-08-$0.02 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Melania Meme

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Melania Meme en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MELANIA/USDT
$0.07333
$0.07333$0.07333
+0.04%
825.59K (USDT)
MELANIA/USD1
$0.07335
$0.07335$0.07335
+0.21%
775.92K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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