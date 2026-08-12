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Análisis técnico de MegaETH (MEGA) de hoy

Análisis técnico de MegaETH (MEGA) de hoy

La página de análisis de MegaETH proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MEGA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MegaETH a continuación.

Cambio de precio de MegaETH (MEGA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03317---7.69%-29.08%-67.20%
Obtén más información sobre el precio de MegaETH

Indicadores técnicos de MegaETH

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MegaETH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 11
Mantener 10
Comprar 5
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 10Mantener 4Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 6Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03316
0.03315
R2
0.03315
0.03315
R1
0.03315
0.03315
PP
0.03314
0.03314
S1
0.03314
0.03314
S2
0.03313
0.03314
S3
0.03313
0.03313

Señales del mercado de MegaETH

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.38M
$2.61 M
$2.99 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.38 M
Ventas activas en 7 días
$0.37 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de MegaETH

Ingresos netosPrecio de MEGAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.04 M0.03
2026-08-11$0.02 M0.03
2026-08-10$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04
2026-08-08$0.00 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MEGA/USDC
$0.03315
$0.03315$0.03315
-0.44%
1.66M (USDT)
MEGA/USDT
$0.03317
$0.03317$0.03317
-0.33%
2.04M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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