Análisis técnico de MegaETH (MEGA) de hoy La página de análisis de MegaETH proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MEGA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MegaETH a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MegaETH (MEGA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03317 -- -7.69% -29.08% -67.20%

Indicadores técnicos de MegaETH

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MegaETH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 11 Mantener 10 Comprar 5 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 10 Mantener 4 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03316 0.03315 R2 0.03315 0.03315 R1 0.03315 0.03315 PP 0.03314 0.03314 S1 0.03314 0.03314 S2 0.03313 0.03314 S3 0.03313 0.03313

Señales del mercado de MegaETH Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.38M $2.61 M $2.99 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.15 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.38 M Ventas activas en 7 días $0.37 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MegaETH Ingresos netos Precio de MEGAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.03 2026-08-11 $0.02 M 0.03 2026-08-10 $0.01 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 2026-08-08 $0.00 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MegaETH (MEGA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MegaETH en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MEGA / USDC $0.03315 $0.03315 $0.03315 -0.44% 1.66M (USDT) Trade MEGA / USDT $0.03317 $0.03317 $0.03317 -0.33% 2.04M (USDT) Trade