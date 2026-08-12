Análisis técnico de ME (ME) de hoy La página de análisis de ME proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ME a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ME (ME) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06069 -- +2.01% -5.09% -44.10%

Indicadores técnicos de ME

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ME en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 16 Mantener 8 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 8 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06056 0.06056 R2 0.06056 0.06055 R1 0.06055 0.06055 PP 0.06055 0.06055 S1 0.06054 0.06054 S2 0.06054 0.06054 S3 0.06053 0.06054

Señales del mercado de ME Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.12M $2.15 M $2.27 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.19 M Ventas activas en 7 días $0.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ME Ingresos netos Precio de MEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.07 M 0.06 2026-08-11 $0.26 M 0.06 2026-08-10 $0.00 M 0.07 2026-08-09 $0.06 M 0.06 2026-08-08 -$0.08 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ME (ME) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ME en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ME / USDT $0.06069 $0.06069 $0.06069 -1.73% 1.26M (USDT) Trade