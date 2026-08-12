Análisis técnico de MANTRA (MANTRA) de hoy La página de análisis de MANTRA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MANTRA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MANTRA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MANTRA (MANTRA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.005366 -- -2.28% -17.00% -49.46%

Indicadores técnicos de MANTRA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MANTRA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 10 Mantener 1 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005364 0.005363 R2 0.005363 0.005362 R1 0.005362 0.005362 PP 0.005361 0.005361 S1 0.00536 0.00536 S2 0.005359 0.00536 S3 0.005358 0.005359

Señales del mercado de MANTRA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.23M $1.46 M $1.68 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.10 M Ventas activas en 3 días $0.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.45 M Ventas activas en 7 días $0.46 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MANTRA Ingresos netos Precio de MANTRAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.06 M 0.01 2026-08-10 -$0.06 M 0.01 2026-08-09 -$0.06 M 0.01 2026-08-08 -$0.07 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MANTRA (MANTRA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MANTRA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MANTRA / USDT $0.005366 $0.005366 $0.005366 +0.46% 10.49M (USDT) Trade