Más información de MANTRA
Info. de precios de MANTRA
¿Qué es MANTRA?
Whitepaper de MANTRA
Sitio web oficial de MANTRA
Tokenomía de MANTRA
Pronóstico de precios de MANTRA
Historial de MANTRA
Guía de compra de MANTRA
Conversor de moneda fiat a MANTRA
Spot de MANTRA
Futuros USDT-M de MANTRA
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de MANTRA (MANTRA) de hoy
Cambio de precio de MANTRA (MANTRA)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.005366
|--
|-2.28%
|-17.00%
|-49.46%
Indicadores técnicos de MANTRA
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MANTRA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 1
|Mantener 1
|Comprar 12
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 9
|Mantener 0
|Comprar 3
Señales del mercado de MANTRA
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de MANTRA
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.01 M
|0.01
|2026-08-11
|-$0.06 M
|0.01
|2026-08-10
|-$0.06 M
|0.01
|2026-08-09
|-$0.06 M
|0.01
|2026-08-08
|-$0.07 M
|0.01
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre MANTRA
Opera MANTRA (MANTRA) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MANTRA en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.