Análisis técnico de Major (MAJOR) de hoy La página de análisis de Major proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MAJOR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Major a continuación. Regístrate

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Flujo de capital de Major Ingresos netos Precio de MAJORUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.01 M 0.04 2026-08-10 $0.00 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 2026-08-08 $0.03 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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