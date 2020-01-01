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Análisis técnico de Magma Finance (MAGMA) de hoy

Análisis técnico de Magma Finance (MAGMA) de hoy

La página de análisis de Magma Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MAGMA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Magma Finance a continuación.

Cambio de precio de Magma Finance (MAGMA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.19141---24.95%-38.58%-10.35%
Obtén más información sobre el precio de Magma Finance

Indicadores técnicos de Magma Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Magma Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 5
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 0Comprar 13
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 5Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.19176
0.19172
R2
0.19172
0.19168
R1
0.19168
0.19167
PP
0.19164
0.19164
S1
0.1916
0.1916
S2
0.19156
0.19159
S3
0.19152
0.19156

Señales del mercado de Magma Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.15M
$1.39 M
$1.54 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.27 M
Ventas activas en 3 días
$0.26 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$0.50 M
Ventas activas en 7 días
$0.47 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Magma Finance

Ingresos netosPrecio de MAGMAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MAGMA/USDT
$0.19141
$0.19141$0.19141
+5.14%
554.66K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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