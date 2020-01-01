Análisis técnico de Magma Finance (MAGMA) de hoy La página de análisis de Magma Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MAGMA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Magma Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Magma Finance (MAGMA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.19141 -- -24.95% -38.58% -10.35%

Indicadores técnicos de Magma Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Magma Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 5 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 5 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.19176 0.19172 R2 0.19172 0.19168 R1 0.19168 0.19167 PP 0.19164 0.19164 S1 0.1916 0.1916 S2 0.19156 0.19159 S3 0.19152 0.19156

Señales del mercado de Magma Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.15M $1.39 M $1.54 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.27 M Ventas activas en 3 días $0.26 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.50 M Ventas activas en 7 días $0.47 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Magma Finance Ingresos netos Precio de MAGMAUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Magma Finance (MAGMA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Magma Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MAGMA / USDT $0.19141 $0.19141 $0.19141 +5.14% 554.66K (USDT) Trade