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Análisis técnico de Magma Finance (MAGMA) de hoy
Cambio de precio de Magma Finance (MAGMA)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.19141
|--
|-24.95%
|-38.58%
|-10.35%
Indicadores técnicos de Magma Finance
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Magma Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 1
|Mantener 0
|Comprar 13
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 3
|Mantener 5
|Comprar 4
Señales del mercado de Magma Finance
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Magma Finance
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
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